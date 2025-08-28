Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Джо Уилсон: Немедленно необходим акт MEGOBARI


28.08.2025   11:37


Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил о необходимости немедленного принятия акта MEGOBARI.

Уилсон отреагировал на арест банковских счетов семи неправительственных организаций.

«Антиамериканский режим «Грузинской мечты» ещё больше усиливает репрессии против свободных грузин, которые пытаются предотвратить полный захват страны коммунистическим Китаем. Немедленно необходим акт MEGOBARI», – пишет Уилсон.


