Джо Уилсон: Немедленно необходим акт MEGOBARI
28.08.2025 11:37
Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил о необходимости немедленного принятия акта MEGOBARI.
Уилсон отреагировал на арест банковских счетов семи неправительственных организаций.
«Антиамериканский режим «Грузинской мечты» ещё больше усиливает репрессии против свободных грузин, которые пытаются предотвратить полный захват страны коммунистическим Китаем. Немедленно необходим акт MEGOBARI», – пишет Уилсон.
