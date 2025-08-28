Раса Юкнявичене: «Грузинская мечта» усиливает репрессии против мирных митингующих

««Грузинская мечта» усиливает репрессии против мирных митингующих, мы не допустим, чтобы Грузия была предана забвению», – пишет в социальной сети депутат Европарламента Раса Юкнявичене.



Как отмечает Юкнявичене, Европарламент определил, как должен отреагировать Евросоюз.



««Грузинская мечта» усиливает репрессии против мирных митингующих. Тбилисский городской суд заморозил банковские счета семи неправительственных организаций в рамках фиктивного дела о «саботаже» на том основании, что они снабжали митингующих элементарными средствами защиты. Европарламент определил, как должен отреагировать Европейский союз. Мы не допустим, чтобы Грузия была предана забвению», – пишет Юкнявичене.



Напомним, в рамках расследования, проводимого прокуратурой, были арестованы банковские счета нескольких неправительственных организаций.





