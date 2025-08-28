ЦИК призывает избирателей перепроверить данные в едином списке избирателей

Центральная избирательная комиссия призывает избирателей перепроверить свои данные в едином списке избирателей.



Как заявила сегодня на брифинге пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани, для того, чтобы избиратели могли беспрепятственно и полноценно реализовать свое право голоса, особое значение приобретает предварительное информирование. В связи с этим избирательная администрация призывает избирателей своевременно перепроверить свои данные и узнать, где находится их избирательный участок.



По ее словам, запрос на внесение изменений в список избирателей возможен по 16 сентября включительно.



«4 октября состоятся выборы в муниципальные органы. Граждане Грузии выберут 2058 членов 64 сакребуло как по пропорциональной, так и мажоритарной системе, а также 64 мэра. Для обеспечения организованного проведения избирательного процесса в масштабе страны будет открыт 3051 избирательный участок, из них на 2284 участках голосование пройдет в электронном порядке, а на 767 – в традиционном.



Избирательная администрация предлагает избирателям ряд сервисов для проверки данных в едином списке избирателей. Среди них – проверка данных на сайте voters.cec.gov.ge, с помощью аппарата быстрой оплаты и мобильной аппликации.



Для использования сервиса мобильного приложения необходимо скачать аппликацию Voters Georgia – Cesko, ввести в соответствующее поле личный номер и фамилию, и ознакомиться с данными о себе и членах семьи, а также с помощью карты узнать адрес избирательного участка.



Следует отметить, что избиратели, проживающие в регионах компактного проживания этнических меньшинств, могут перероверить свои данные в едином списке избирателей на азербайджанском и армянском языках на сайте ЦИК (https://ems-voters.cec.gov.ge/). Это, в свою очередь, является важным стандартом обеспечения равных возможностей.



Также напоминаем, что лицо, вынужденно перемещенное с оккупированных территорий Грузии, если его регистрационный адрес согласно удостоверению личности гражданина Грузии или базе данных Агентства развития государственных сервисов, на оккупированной территории, вносится в единый список избирателей по фактическому месту жительства.



Что касается гражданина Грузии, снятого с регистрации по месту жительства или регистрация которого признана недействительной решением Агентства развития государственных сервисов, то он вносится в единый список избирателей по последнему месту (адресу) регистрации или фактическому (временному) месту (адресу) жительства. Граждане Грузии, которые в базе данных агентства фиксируются без указания адреса, вносятся в единый список избирателей по фактическому (временному) месту жительства, зафиксированному в электронной базе данных агентства.



Кроме того, лица, имеющие регистрацию без юридического адреса и указания адреса, для внесения изменений должны обратиться в Дом юстиции (Агентство развития государственных сервисов), а вынужденно перемещенные лица - в Министерство по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты», - сообщила Иоселиани.





