Посольство США распространяет информацию о встрече исполняющего обязанности посла и министра экономики Грузии

28.08.2025 16:20





Посольство США в Грузии опубликовало информацию о встрече исполняющего обязанности посла Алана Персела с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.



По данным посольства, беседа на встрече затронула экономические связи и инвестиционный климат для американских компаний в Грузии.



«В среду исполняющий обязанности посла Алан Персел встретился с министром экономики и устойчивого развития Квривишвили, чтобы обсудить экономические связи между нашими странами и инвестиционный климат для американских компаний в Грузии», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





