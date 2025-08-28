Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посольство США распространяет информацию о встрече исполняющего обязанности посла и министра экономики Грузии


28.08.2025   16:20


Посольство США в Грузии опубликовало информацию о встрече исполняющего обязанности посла Алана Персела с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

По данным посольства, беседа на встрече затронула экономические связи и инвестиционный климат для американских компаний в Грузии.

«В среду исполняющий обязанности посла Алан Персел встретился с министром экономики и устойчивого развития Квривишвили, чтобы обсудить экономические связи между нашими странами и инвестиционный климат для американских компаний в Грузии», - говорится в информации.


