Грузию инкогнито посетил член команды премьер-министра Великобритании - СМИ

28.08.2025 18:02





«Грузию больше не воспринимают как серьёзного, надёжного и ответственного партнёра в регионе», так многие критики «Грузинской мечты» оценивают тот факт, что государственный министр Великобритании по европейским делам Стивен Даут, находившийся в Тбилиси, не встретился с лидерами правящей партии.



Основатель «Центра стратегического анализа» Нодар Харшиладзе говорит, что это указывает на то, что западные друзья больше не воспринимают правительство «Мечты» как партнёра.



«Оказывается, он приехал инкогнито, встречался только с представителями посольства, а с «Грузинской мечтой» никакой связи не было. Это ещё раз подтверждает, что наши друзья больше не воспринимают «Грузинскую мечту», это правительство как партнёров, им не о чём говорить. В принципе, если посмотреть на ситуацию подробнее, с кем им разговаривать?



С сошедшим с ума премьер-министром или с Кахой Каладзе, который говорит такие вещи, что даже сам не понимает, где начало, а где конец. У стран-партнёров сложилось впечатление, что «Грузинская мечта» обернулась позором», — говорит Нодар Харшиладзе.



Глава грузинского филиала международной организации Transparency International, Эка Гигаури, считает это справедливым ответом западных партнёров на шаги «Мечты».



«Думаю, совершенно очевидно, что пока «Грузинская мечта» не изменит свою политику в отношении людей с инакомыслием, пока не освободит политзаключённых, пока не отменит все принятые ею драконовские законы и пока не вернёт страну на путь евроинтеграции, никто не захочет иметь с ними отношений. Главное, чтобы наши западные партнёры не воспринимали их как партнёров», — говорит Эка Гигаури.



Согласно информации, распространенной телеканалом Pirveli, в начале недели Грузию посетил член команды премьер-министра Великобритании Стивен Дауд. Высокопоставленный британский чиновник пробыл в Тбилиси один день, хотя известно, что в ходе визита министр не встречался ни с одним лидером «Грузинской мечты».





Источник: SOVA

