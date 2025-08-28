Amnesty International: правительство Грузии саботирует права собственного населения

Amnesty International прокомментировала арест счетов 7 НПО в Грузии. Международная организация заявляет, что «грузинские власти саботируют права собственного населения» и призывает власти прекратить репрессии против собственного населения.



«Пространство для гражданского общества в Грузии сужается. Власти заморозили счета семи НПО и возбудили уголовные дела по статье «саботаж» по обвинению в финансировании закупки средств индивидуальной защиты для протестующих. В отличие от предыдущих случаев, это может привести к аресту руководителей НПО.



Называя независимые НПО «саботажниками», власти препятствуют их работе и посылают опасный сигнал другим организациям, защищающим права человека в стране.



Подрывая деятельность правозащитников и представителей гражданского общества, правительство Грузии само саботирует права собственного населения. Эти репрессии против прав человека должны прекратиться», — говорится в заявлении.







