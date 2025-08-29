Угроза приостановления безвизового режима реальна - председатель ЕНД

Угроза приостановления безвизового режима – реальна, однако мы работаем над тем, чтобы это коснулось только режима Иванишвили, его окружения, а не граждан, - указанное заявление сделала председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



По её словам, члены партии работают, в том числе и с Польшей, для того, чтобы отмена безвизового режима не коснулась рядовых граждан Грузии.



«На неформальной встрече министров иностранных дел, проходящей в Дании, разумеется, будет идти речь и о Грузии, так как через два дня истекает срок, который Евросоюз определил для режима Иванишвили на исполнение конкретных требований, однако никаких иллюзий по поводу того, что Иванишвили их выполнит, у нас не было. Налицо реальная угроза утраты безвизового режима, перед которой граждан Грузии поставил Иванишвили, однако мы работаем с европейскими столицами, особенно с Польшей, так именно при польском председательстве внесен вопрос о приостановлении безвизового режима не для граждан Грузии, а был задействован т. н. механизм временного приостановления целенаправленно в отношении конкретных групп - Иванишвили, его окружение, его коррумпированная элита, судьи, душегубы, с этой целью мы уже встретились с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским», - заявила Бокучава.





