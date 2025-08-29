Хоштария: Восьмёрка не распадется, так как тогда какая-либо из партий должна принять участие в выборах

29.08.2025 14:45





Восьмерка, надеюсь, не распадется, так как тогда какая-то из партий должна принять участие в выборах. Надеюсь, они не сделают этого назло друг другу. Это и есть восьмерка, и больше ничего, - об этом в социальной сети пишет один из лидеров "Коалиции за перемены" Элене Хоштария.



Хоштария отреагировала на ажиотаж, вызванный комментарием представителя "восьмерки" Тамар Черголеишвили в отношении малолетнего, который та сделала на Фейсбуке, и отметила, что последняя "поступила плохо", однако перед политиками "стоят намного большие задачи, чем партийное эго".



"Зафиксирует ли Элене Хоштария свою позицию по ужасному поведению в отношении ребенка?"



"Осудит ли она "Черго"?"



"Восьмерка распадается? Они не смогли добиться единства,"



"Есть смысл выходить 13-го?"



"Что скажет член Восьмерки Элене Хоштария,"



"Давайте, подождем, какой тактический ход она выберет,"



Стыдно, друзья! "Черго" поступила очень плохо.



Восьмерка выстроена не на настроениях "Черго" или еще кого бы то ни было.



Каждый из вас по отдельность "съел" много аморального. У страны очень много и очень больших проблем, и перед нами, политиками, стоят намного большие проблемы, чем личное и партийное эго: на улицах нас должно быть много. Всё, что это мешает, вредительство или безответственность.



Восьмерка, надеюсь, не распадется, так как тогда какая-то из партий должна принять участие в выборах. Надеюсь, они не сделают этого назло друг другу. Это и есть восьмерка, и больше ничего.



Объявлять голодовку я больше не буду», - пишет Хоштария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





