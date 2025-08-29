Омбудсмен призывает политиков отказаться от языка вражды и ненависти

высокий уровень политической и социальной ответственности и воздерживаться от разжигания ненависти и неэтичных высказываний.



«Народный защитник Грузии комментирует недавний рост числа случаев ненависти в отношении женщин и несовершеннолетних в публичном и политическом дискурсе и разъясняет, что использование языка ненависти, распространяющего, разжигающего, поощряющего или оправдывающего ненависть, основанную на ином мнении или социальном статусе, неприемлемо. Особенно, если такая риторика прямо или косвенно затрагивает детей.



Участие несовершеннолетних или членов их семей в политических дискуссиях, в том числе в общественных местах или социальных сетях, не должно становиться средством унижения, стигматизации или распространения ненавистнического контента в отношении детей. Важно, чтобы каждый член общества в полной мере уважал права детей и проявлял особую осторожность во время публичных выступлений, чтобы избежать потенциального вреда несовершеннолетним.



«Кроме того, важно отметить, что согласно стандартам Европейского суда по правам человека, хотя предел критики в отношении публичных фигур более широк, это не включает манипуляции деталями их личной жизни или сексистские оценки. Семейное положение политика может представлять общественный интерес только в случае, если оно непосредственно связано с его публичной деятельностью, например, в ситуации конфликта интересов или злоупотребления полномочиями. В демократическом обществе акцент должен быть сделан на содержании политических решений, их влиянии и последствиях для граждан.



Омбудсмен еще раз призывает все соответствующие субъекты, особенно представителей политических партий, публичных лиц, медиаплатформы и журналистов, проявлять высокий уровень политической и социальной ответственности, воздерживаться от неэтичной риторики и высказываний, содержащих язык вражды, и способствовать достойному общественному диалогу, основанному на принципах равенства», — говорится в заявлении Народного защитника.





