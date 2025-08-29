Британское посольство призывает власти Грузии отменить репрессивное законодательство и прекратить нападки на гражданское общество

Посольство Великобритании призывает грузинские власти «отменить репрессивное законодательство», прекратить «нападки на гражданское общество» и начать диалог со всеми заинтересованными сторонами «по поиску выхода их сложившегося кризиса».



Соответствующее заявление обнародовало посольство Великобритании в Грузии, чем отреагировало на судебное решение о наложении ареста на банковские счета 7 неправительственных организаций. Великобритания выражает обеспокоенность и заявляет, что это может быть политическим решением, целью которого является подавление неправительственных организаций.



«Великобритания глубоко обеспокоена тем, что по запросу Генеральной прокуратуры Грузии, в рамках следствия по делу о возможном саботаже, были заморожены банковские счета 7 неправительственных организаций. Нас беспокоит тот факт, что это может быть не реагированием на какие-то конкретные действия со стороны последних, а политически мотивированным решением, целью которого является подавление голосов неправительственных организаций.



Деятельность указанных неправительственных организаций включает в себя содействие свободным и справедливым выборам и свободе информации, оказание правовой поддержки гражданам Грузии, поддержку женщин и детей, лиц с ограниченными возможностями и жертв семейного насилия. Их закрытие нанесет ущерб населению Грузии и еще более ослабит наличие механизмов демократической защиты и подотчетности в стране.



Также хотим отметить последнее мнение Совета экспертов прав международных организаций СЕ, в котором говорится, что осуществление закона о гражданском секторе, принятого в последний период, «нанесет тяжелый и неоправданный ущерб грузинскому гражданскому обществу», и он вступает в противоречие со многими обязательствами, взятыми на себя Грузией как страной-членом Совета Европы.



Призываем грузинские власти отменить репрессивное законодательство, прекратить нападки на гражданское общество и начать диалог со всеми заинтересованными сторонами по поиску выхода их сложившегося кризиса », - говорится в заявлении.





