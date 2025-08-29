Альянс по контролю табака напоминает, что использование любых курительных устройств в закрытых помещениях запрещено

Согласно информации, опубликованной Альянсом по контролю табака, использование любых курительных устройств в закрытых помещениях запрещено и карается штрафами компании-владельца помещения, лицу, нарушившему правила, или обоим.



Как заявляет альянс, владельцы кафе-баров и ресторанов распространяют дезинформацию о том, что курение новых табачных изделий и кальянов в закрытых помещениях разрешено.



«В рамках государственной программы мониторинг соблюдения закона о контроле табака сталкивается с проблемами, в основном в туристических зонах, в кафе-барах и ресторанах, принадлежащих иностранным владельцам (из России, Турции, арабских стран), где нарушаются правила курения, в частности, в отношении новых табачных продуктов — электронных сигарет, нагреваемого табака и кальянов — внутри закрытых помещений.

Из-за отсутствия государственных коммуникационных программ население систематически не получает информацию о нормах закона о контроле табака, поэтому владельцы кафе-баров и ресторанов, нарушающие закон и поощряемые табачной индустрией, легко распространяют дезинформацию, будто бы курение новых табачных продуктов и кальянов в закрытых помещениях разрешено.



Использование любых курительных средств в закрытом помещении запрещено и наказывается штрафом для владельца помещения, лица, нарушившего правила (включая иностранца), или обоих», — говорится в распространённой информации Альянса по контролю табака.







