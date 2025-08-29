Посольство Норвегии: Арест банковских счетов семи НПО — очередной шаг к разрушению демократии

Посольство Норвегии в Грузии комментирует арест банковских счетов нескольких НПО в рамках расследования прокуратуры.



В посольстве отметили, что это очередной шаг к разрушению демократии.



«Арест банковских счетов семи НПО — очередной шаг к разрушению демократии в Грузии и серьёзный удар по всем гражданам, пользующимся важными услугами, предоставляемыми этими организациями», — написало посольство Норвегии.



Для справки: банковские счета нескольких неправительственных организаций были заблокированы в рамках продолжающегося расследования прокуратуры.







