Посольство Норвегии: Арест банковских счетов семи НПО — очередной шаг к разрушению демократии
29.08.2025 20:09
Посольство Норвегии в Грузии комментирует арест банковских счетов нескольких НПО в рамках расследования прокуратуры.
В посольстве отметили, что это очередной шаг к разрушению демократии.
«Арест банковских счетов семи НПО — очередной шаг к разрушению демократии в Грузии и серьёзный удар по всем гражданам, пользующимся важными услугами, предоставляемыми этими организациями», — написало посольство Норвегии.
Для справки: банковские счета нескольких неправительственных организаций были заблокированы в рамках продолжающегося расследования прокуратуры.
