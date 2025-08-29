Бокерия извинился за скандал Черголеишвили и обвинил ЕНД в подрыве единства оппозиции

Муж Тамар Черголеишвили, сооснователь партии «Федералисты» Гига Бокерия извинился за непристойные высказывания своей супруги, одновременно обвинив «Единое национальное движение» во «вредительстве протестному движению».



«Тамар Черголеишвили – выдающийся лидер нашей политической команды, и поэтому я тоже должен извиниться за этот инцидент», – заявил Бокерия.



По его оценке, Черголеишвили отвечала на «непристойную клевету в ее адрес», но форма оказалась «категорически неприемлемой». Бокерия считает, что «Нацдвижение» воспользовалось ее «серьезной ошибкой», чтобы подорвать существующий формат сотрудничества оппозиции.



«Национальному движению» сложно как-либо сотрудничать там, где их партия и лидер – политзаключенный Михаил Саакашвили – не занимают центрального места, и там, где безответственные действия или заявления их лидера открыто критикуют. Ситуация усугубляется глубоким кризисом внутри партии», — говорит Бокерия.



Одновременно он подчеркнул, что «Федералисты» считают необходимым сотрудничество политических сил с разными взглядами и ценностями по таким вопросам, как делегитимация местных выборов 4 октября.





