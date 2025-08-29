|
ЕС призывает власти Грузии немедленно разморозить счета семи НПО
29.08.2025 22:26
Европейский союз призывает власти Грузии немедленно отменить решение о заморозке банковских счетов независимых организаций гражданского общества.
«Это очередное посягательство на основные права и дальнейшее использование судебной системы в качестве инструмента репрессий – акт политического преследования – путем преднамеренного ограничения доступа к средствам с целью подавления и наказания инакомыслящих.
Организации гражданского общества – не враги государства, а столпы демократического плюрализма и подотчетности. На протяжении многих лет активное гражданское общество Грузии является движущей силой европейской интеграции страны, принося ощутимые преимущества ее гражданам. Преследование этих организаций противоречит основополагающим демократическим ценностям и подрывает основные принципы, ожидаемые от страны-кандидата.
Европейский союз решительно поддерживает стойкое и мужественное гражданское общество Грузии, которое продолжает служить своим гражданам, несмотря на усиливающиеся репрессии со стороны властей», - говорится в заявлении пресс-спикера Европейской службы внешних связей в связи с решением правительства Грузии арестовать банковские счета семи организаций гражданского общества.
