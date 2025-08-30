|
Партия «Гахария для Грузии» не уточняет, получил ли Георгий Гахария вид на жительство в Германии
30.08.2025 13:32
Партия «Гахария для Грузии» не уточняет, получил ли лидер партии Георгий Гахария вид на жительство в Германии.
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста член партии Тамар Кекенадзе отметила:
«Могу подтвердить лишь то, что Георгий Гахария в настоящее время находится с рабочим визитом в Европейском Союзе».
По её словам, в ближайшее время станет ясно, где Гахария продолжит свою политическую деятельность и вернется ли он в Грузию.
«Когда он приедет в Грузию, как и где продолжит свою политическую деятельность, служащую спасению европейского будущего этой страны, будь то активное физическое участие в предвыборной кампании или продолжение рабочих встреч в рамках Евросоюза, об этом граждане узнают в ближайшие дни от самого Георгия Гахария», — заявила Кекенадзе.
