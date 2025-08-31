ЕНД: Мы продолжим отношения со всеми демократическими силами, за исключением отдельных индивидов

Партия «Единое национальное движение» всегда выступала, выступает и будет выступать за консолидацию демократических политических сил против режима Иванишвили и продолжит отношения со всеми демократическими силами, за исключением нескольких индивидов, действия которых выходят за рамки всех этических норм, - об этом говорится в заявлении «Единого национального движения».



В заявлении также указано, что для победы необходимо общественно-политическое единство, «любые попытки внести раскол и противостояние в обществе на руку только режиму Иванишвили".



«Делегитимация российской спецоперации, названная местными выборами 4 октября, путем неучастия в них, была важной политической задачей, которая четко была проявлена единой позицией и действиями восьми политических партий, выступающих за отказ от сотрудничества с действующей властью. Эта наша общая цель была достигнута, и львиная доля в этом принадлежит «Единому национальному движению».



Что касается дальнейшего сотрудничества, Партия «Единое национальное движение» всегда выступала, выступает и будет выступать за консолидацию демократических политических сил против режима Иванишвили и продолжит отношения со всеми демократическими силами, за исключением нескольких индивидов, действия которых выходят за рамки всех этических норм. Сегодня судьбу страны, наряду с международной изоляцией режима, решает уличный протест, поэтому «Единое национальное движение» продолжает борьбу и мобилизацию сторонников на акции 13 сентября, 27 сентября и 4 октября. Все указанные даты протестов являются линией борьбы, по которой проходит победа Грузии.



Для победы необходимо общественно-политическое единство, любые попытки внести раскол и противостояние в обществе на руку только режиму Иванишвили.



«Единое национальное движение» вместе с грузинским народом продолжает борьбу, и эти совместные усилия обязательно приведут нас к общенациональной победе!» – говорится в заявлении.





