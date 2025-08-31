МИД Швеции: Растущее давление на организации гражданского общества в Грузии вызывает тревогу

Растущее давление на организации гражданского общества в Грузии, включая арест активов, вызывает тревогу, - об этом говорится в заявлении МИД Швеции.



Как отмечается в заявлении, Швеция продолжает твердо поддерживать гражданское общество.



«Растущее давление на организации гражданского общества в Грузии, в том числе, арест активов, вызывает тревогу. Это решение - еще один шаг в неверном направлении на пути демократии в Грузии. Швеция по-прежнему твердо поддерживает гражданское общество Грузии», - говорится в заявлении.





