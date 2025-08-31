Представитель «Лело»: «Грузинская мечта» пустила под откос геополитическое будущее Грузии

31.08.2025 16:50





«Грузинская мечта» пустила под откос геополитическое будущее Грузии, когда они открыто отвергли наши шансы и будущее, — заявил представитель партии «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия.



По его словам, «Грузинская мечта» принесла в жертву безвизовый режим с Европейским Союзом, что является важной экономической, политической и личной возможностью для грузин.



«Соответственно, вся политическая ответственность за то, что произойдёт в дальнейшем, о чём нас предупреждали фактически все государства Евросоюза, ответственность за то, что мы с высокой вероятностью лишимся безвизового режима, лежит на бандформировании преступников из «Грузинской мечты». Все грузины должны понимать, что пока нашим государством де-факто правит это преступное бандформирование, у нас не будет никакой ни евроинтеграции, ни мира, ни процветания. Поэтому выходите, будем бороться, вернем себе эту страну и вернем это государство на исторический, европейский путь», — заявил Григол Гегелия.





