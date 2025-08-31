Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представитель «Лело»: «Грузинская мечта» пустила под откос геополитическое будущее Грузии


31.08.2025   16:50


«Грузинская мечта» пустила под откос геополитическое будущее Грузии, когда они открыто отвергли наши шансы и будущее, — заявил представитель партии «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия.

По его словам, «Грузинская мечта» принесла в жертву безвизовый режим с Европейским Союзом, что является важной экономической, политической и личной возможностью для грузин.

«Соответственно, вся политическая ответственность за то, что произойдёт в дальнейшем, о чём нас предупреждали фактически все государства Евросоюза, ответственность за то, что мы с высокой вероятностью лишимся безвизового режима, лежит на бандформировании преступников из «Грузинской мечты». Все грузины должны понимать, что пока нашим государством де-факто правит это преступное бандформирование, у нас не будет никакой ни евроинтеграции, ни мира, ни процветания. Поэтому выходите, будем бороться, вернем себе эту страну и вернем это государство на исторический, европейский путь», — заявил Григол Гегелия.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна