Уходящий посол Франции попрощалась с Грузией у мемориала Дидгори

Уходящий посол Франции Шераз Гасри попрощалась с Грузией у мемориала Дидгорской битвы.



Перед отъездом из Тбилиси дипломат подчеркнула, что неизменно восхищена мужеством грузинского народа и его «борьбой за Европу».



«Последний визит к мемориалу Дидгори, чтобы отдать дань памяти героям невероятной битвы 1121 года и грузинскому боевому и победоносному духу. Я навсегда поражена и вдохновлена мужественным народом Грузии, который продолжает бороться за свою независимость, суверенитет, демократию и за Европу», – написала Гасри в соцсети X.



Дидгорская битва, сыгравшего важную роль для всего тогдашнего христианского мира, в грузинской исторической памяти олицетворяет национальную сплоченность и начало «золотого века».



Шераз Гасри возглавляла посольство Франции в Грузии с 2023 года. Не выходя за рамки официальной линии Парижа, она не раз высказывала осторожную критику в адрес грузинских властей, которые отказались от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.



Новым послом Франции в Тбилиси назначен Оливье Курто.



