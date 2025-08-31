Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Уходящий посол Франции попрощалась с Грузией у мемориала Дидгори


31.08.2025   16:55


Уходящий посол Франции Шераз Гасри попрощалась с Грузией у мемориала Дидгорской битвы.

Перед отъездом из Тбилиси дипломат подчеркнула, что неизменно восхищена мужеством грузинского народа и его «борьбой за Европу».

«Последний визит к мемориалу Дидгори, чтобы отдать дань памяти героям невероятной битвы 1121 года и грузинскому боевому и победоносному духу. Я навсегда поражена и вдохновлена мужественным народом Грузии, который продолжает бороться за свою независимость, суверенитет, демократию и за Европу», – написала Гасри в соцсети X.

Дидгорская битва, сыгравшего важную роль для всего тогдашнего христианского мира, в грузинской исторической памяти олицетворяет национальную сплоченность и начало «золотого века».

Шераз Гасри возглавляла посольство Франции в Грузии с 2023 года. Не выходя за рамки официальной линии Парижа, она не раз высказывала осторожную критику в адрес грузинских властей, которые отказались от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

Новым послом Франции в Тбилиси назначен Оливье Курто.


Источник: Новости - Грузия
