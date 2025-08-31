|
|
|
Каладзе разъезжал в Зугдидском районе на Ferrari SF90 XX Stradale
31.08.2025 17:03
Зугдидская активистка Мариам Сичинава сообщает, что мэр Тбилиси и генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе приехал в Цаленджиха и передвигается на квадроцикле и на Ferrari SF90 XX Stradale.
Она пишет, что, по имеющейся информации, машина, цена которой в Германии составляет минимум 1 380 000€ (т.е. примерно 4 328 000 GEL), равна бюджету как минимум трех сел Цаленджихского района (общий бюджет района 17 500 000 GEL), якобы не принадлежит самому Каладзе.
Также она пишет:
"Если вы погуглите, как и я, то увидите, что это одна из самых эксклюзивных моделей, которых в мире выпущено всего 799 экземпляров. На фоне голода, отсутствия воды и бездорожья Кахи Каладзе появляется в селе, демонстрируя Ferrari".
|
|
|
