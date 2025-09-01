Госминистр открыла мероприятие, посвященное Международному дню пропавших без вести

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани открыла мероприятие, посвящённое Международному дню пропавших без вести.



Тея Ахвледиани выступила перед собравшимися у мемориала пропавших без вести лиц, основанного на аллее Тамарашвили в Тбилиси, и подчеркнула особое значение государственной программы по поиску пропавших без вести в результате вооружённых действий 1990-х годов и августовской российско-грузинской войны 2008 года, а также мероприятий, посвящённых их памяти.



«30 августа мы вновь вспоминаем одну из самых тяжёлых последствий вооружённых действий 1990-х годов и августовской войны 2008 года – судьбу пропавших без вести и тяжёлую долю их семей. Наряду со столицей, у мемориалов, установленных в Батуми, Кутаиси, Гори и Зугдиди, по инициативе аппарата государственного министра, и в этом году одновременно в разных регионах Грузии мы отмечаем Международный день пропавших без вести и выражаем поддержку и сочувствие примерно 2 000 семьям, для которых важно знать, что наша страна и общество всегда будут помнить наших сограждан, военных, героев, потерявших жизнь в борьбе за единство Грузии, и их заслуги перед родиной. Мы же, с неизменной и усиленной настойчивостью, продолжаем реализацию государственной программы при поддержке Международного комитета Красного Креста, с максимальным учётом воли семей, именно для того, чтобы по возможности получить больше информации о судьбе и местонахождении пропавших, завершить многолетнюю неопределённость и ожидание семей. Хочу поблагодарить всех участников сегодняшних мероприятий, семьи, наши партнёрские организации, представителей государственных ведомств как на центральном, так и на местном уровне за вклад и оказанную поддержку», – заявила государственный министр Тея Ахвледиани.



При поддержке аппарата государственного министра, мероприятия прошли как в столице, так и в Гори, Кутаиси, Батуми и Зугдиди. В них, вместе с семьями пропавших без вести, приняли участие представители государственных ведомств, местного самоуправления, Международного комитета «Красного Креста» и гражданского общества.



В Грузии в результате вооружённых действий 1990-х годов и августовской российско-грузинской войны 2008 года около 2000 человек считаются пропавшими без вести. На сегодняшний день в рамках государственной программы были идентифицированы и возвращены семьям останки 323 человек.







