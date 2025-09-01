Внесены изменения в закон о получении вида на жительство для иностранцев

Правительство внесло изменения в закон о получении вида на жительство для иностранцев. Это касается IT-специалистов, для которых установлены дополнительные правила получения временного вида на жительство. В частности, согласно новым правилам, иностранцы, работающие в сфере технологий, смогут получить право на проживание, если их годовой доход от деятельности составляет не менее 25 000 долларов США. Для этого они должны представить соответствующую справку.



Ранее в законе «Об утверждении Порядка рассмотрения и принятия решения о выдаче вида на жительство в Грузии» такого пункта не было.



Более подробно - согласно новому постановлению, для получения временного вида на жительство лицо, работающее в сфере информационных технологий (ИТ), должно представить следующие документы:



а) заявление установленной формы, в котором, наряду с другими данными, должен быть указан уникальный код, присвоенный при регистрации трудового иммигранта в специальной электронной системе Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии для вынужденных переселенцев с оккупированных территорий;



б) копия проездного документа иностранца;



в) копия документа, подтверждающего законное пребывание в Грузии;



г) документ, подтверждающий не менее 2 лет опыта трудовой или хозяйственной деятельности в сфере информационных технологий (ИТ);



д) справка, подтверждающая, что размер вознаграждения, полученного им в результате трудовой или хозяйственной деятельности в сфере информационных технологий (ИТ) за последний год, составляет не менее эквиваленту 25 000 долларов США в год в лари. Представленные документы должны подтверждать получение вознаграждения не менее двух раз в течение последнего года с интервалом не менее 30 дней;



е) цветная фотография размером 3/4 дюйма в электронном виде;



ж) квитанция об оплате услуг.



Кроме того, в документе указано, что для целей настоящего постановления под занятостью в сфере информационных технологий понимаются:



а) иностранец, осуществляющий деятельность, предусмотренную кодом 25 Международной стандартной классификации занятий (ISCO-08) и соответствующими подкодами этого же кода;



б) иностранец, зарегистрированный в Грузии в качестве предпринимателя со статусом субъекта малого бизнеса и осуществляющий деятельность, предусмотренную кодами 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.1 и 63.12 «Национального классификатора видов экономической деятельности Грузии».



Согласно постановлению, временный вид на жительство в Грузии выдается на срок от 6 месяцев до 3 лет. Кроме того, в документе указано, что срок действия временного вида на жительство может быть продлен на 3–3 года, но не более чем на 12 лет.



В постановлении также указано, что срок действия разрешения на временное проживание лица, занятого в сфере информационных технологий, прекращается даже в случае фактического отсутствия лица, имеющего это разрешение, на территории Грузии в течение 183 дней или более 183 дней в течение любого непрерывного периода в 12 календарных месяцев.





