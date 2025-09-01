|
|
|
Элисашвили: Гахария принял практичное и правильное решение
01.09.2025 13:45
«Гахария принял практичное, прагматичное и правильное решение. Ему здесь грозили долгие годы тюрьмы, и ещё один политический лидер в тюрьме не принес бы особой пользы», — заявил один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Алеко Элисашвили.
По словам Элисашвили, команда Гахария полностью вовлечена в предвыборную кампанию.
«Команда Гахария полностью здесь, в полном составе, полностью вовлечена в предвыборный процесс, в кампанию. Соответственно, это нормально в сложившейся ситуации», — сказал Элисашвили.
Кроме того, Элисашвили, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что Георгий Гахария «рано или поздно вернётся в Грузию».
Напомним, что один из оппозиционных лидеров Георгий Гахария покинул Грузию некоторое время назад. Сообщается, что он уже получил ПНЖ в Германии и возвращаться при нынешней власти не собирается.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна