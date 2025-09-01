Элисашвили: Гахария принял практичное и правильное решение

«Гахария принял практичное, прагматичное и правильное решение. Ему здесь грозили долгие годы тюрьмы, и ещё один политический лидер в тюрьме не принес бы особой пользы», — заявил один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Алеко Элисашвили.



По словам Элисашвили, команда Гахария полностью вовлечена в предвыборную кампанию.



«Команда Гахария полностью здесь, в полном составе, полностью вовлечена в предвыборный процесс, в кампанию. Соответственно, это нормально в сложившейся ситуации», — сказал Элисашвили.



Кроме того, Элисашвили, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что Георгий Гахария «рано или поздно вернётся в Грузию».



Напомним, что один из оппозиционных лидеров Георгий Гахария покинул Грузию некоторое время назад. Сообщается, что он уже получил ПНЖ в Германии и возвращаться при нынешней власти не собирается.





