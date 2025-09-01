Каладзе: Начать отношения с США с чистого листа принципиально важно

Начать отношения с США с чистого листа принципиально важно - мы готовы к дружбе, сотрудничеству, партнерству, и важно, чтобы это было двусторонним, - заявил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, откликаясь на открытое письмо Михаила Кавелашвили президенту США Дональду Трампу.



Он заявил, что то, что происходило при старой администрации США, было «полной катастрофой и категорически неприемлемо».



«Я абсолютно согласен с президентом во всех его предложениях. Действительно очень важно, чтобы эти отношения начались с новой страницы. Начать отношения с США с чистого листа принципиально важно. Параллельно мы также поддерживаем президента Трампа в обоих главных обещаниях - победить «дип стейт», завершить войны. Конечно, и одно, и второе важно для нашей страны. Однако, конечно, мы всегда исходим из интересов нашей страны, и, как отмечено в письме, стратегическое партнерство имеет большое значение, и власть Грузии ко всему этому готова.



То, что происходило в условиях старой администрации, было катастрофой. Когда представители такого большого государства бесстыдно утверждают, что белое – это черное, и оскорбляют вас, все их заявления были полны лжи, обмана, угроз, грязной пропаганды. Это, конечно, категорически неприемлемо. Все наши заявления и опубликованные письма свидетельствовали о том, что мы хотим начать отношения с чистого листа. То, что происходило в прошлом, категорически неприемлемо. Мы готовы к дружбе, сотрудничеству, партнерству, и важно, чтобы это было двусторонним», - заявил Каладзе.





