Комитет по процедурным вопросам поддержал признание депутатских полномочий следующих 12 членов партии Гахария

01.09.2025 14:25





После прекращения депутатских полномочий 12 членов партии «За Грузию» Георгия Гахария, на сегодняшнем заседании комитета по процедурным вопросам был рассмотрен вопрос о признании полномочий тех, кто их заменит.



Комитет поддержал проект заключения о признании депутатских полномочий Гелы Абуладзе, Джемала Ананидзе, Кетеван Бакарадзе, Русудан Тевзадзе, Малхаза Тория, Шалвы Кереселидзе, Саломе Кобаладзе, Гиги Парулава, Вики Пилпани, Георгия Шарашидзе, Тамар Хведелиани и Софио Хоргуани. Проект заключения был передан в Бюро парламента для рассмотрения.



Георгию Гахария и 11 членам его партии – Теоне Акубардия, Анне Бучукури, Левану Гогичаишвили, Зазе Тавадзе, Беке Лилуашвили, Натии Мезвришвили, Бердии Сичинава, Кахаберу Кемоклидзе, Роину Кочорашвили, Дмитрию Цкитишвили и Звиаду Дзидзигури – депутатские полномочия были прекращены на заседании 2 июля. «Грузинская мечта» назвала основанием для досрочного прекращения полномочий членов партии Гахария пропуски заседаний парламента по неуважительной причине.



Парламентская фракция партии «За Грузию» не была распущена. Именно на этом основании парламент рассматривает вопрос о признании полномочий заместителей выбывших членов.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





