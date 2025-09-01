Отчет о выполнении рекомендаций, связанных с визовой либерализацией, был представлен Еврокомиссии вчера - МИД

01.09.2025 16:11





По информации МИД Грузии, отчет о выполнении Грузией рекомендаций, связанных с визовой либерализацией, был представлен Еврокомиссии вчера.

«Вчера, в установленный срок, отчет был представлен Еврокомиссии», - сообщили в МИД.



Напомни, Еврокомиссия в июне определила Грузии 8 рекомендаций, которые необходимо выполнить. Эти рекомендации:



1.Власть Грузии должна обеспечить и защищать фундаментальные права всех граждан Грузии, включая защиту свободы объединений, собраний и выражения, права на неприкосновенность частной жизни, права на участие в общественной жизни, а также запрет дискриминации.



2.Избегать принятия и отменить любые законы, которые могут ограничивать фундаментальные права и свободы, противоречат принципу запрета дискриминации и соответствующим европейским и международным стандартам. В частности: отменить закон о «прозрачности иностранного влияния» и законодательный пакет о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних»; внести изменения в национальную стратегию и план действий по правам человека, чтобы гарантировать полную защиту прав LGBTIQ -лиц.



3.Привести визовую политику Грузии в соответствие с перечнем ЕС, куда внесены страны, которым требуются визы, особенно в отношении стран, представляющих угрозу для ЕС в плане нелегальной миграции или безопасности.



4.Увеличить усилия по решению проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища и нелегального пребывания на территории государств-членов, например, путем проведения информационных кампаний о безвизовом режиме для соответствующих категорий мигрантов и ужесточения пограничного контроля.



5.Создать офисы по восстановлению активов и управлению активами, а также продолжать работу в направлении выявления, замораживания, управления, конфискации и ликвидации активов.



6.Принять новую антикоррупционную стратегию и план действий, обеспечить достаточные ресурсы для их реализации и уделить особое внимание расследованию, уголовному преследованию и судебным решениям по делам о коррупции на высоком уровне.



7.Внести изменения в закон об Антикоррупционном бюро с учетом основных рекомендаций Венецианской комиссии, особенно в части эффективной независимости бюро, политической нейтральности и функций.



8.Привести закон о защите персональных данных в соответствие с правовой системой Евросоюза.





