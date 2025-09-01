|
Вашадзе: Участие в обеих акциях - 13 сентября и 4 октября - является решающим
01.09.2025 16:35
Акция 4 октября - это смелая и своевременная инициатива, шанс еще раз объединить общество и показать режиму настоящую силу народа - давайте встанем вместе, смело и твердо, чтобы привлечь к ответу систему, которая борется против народа, - об этом в соцсети написал находящийся в заключении лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
«Моя четкая позиция по поводу акции 4 октября: акция 4 октября - это смелая и своевременная инициатива, шанс ещё раз объединить общество и показать режиму настоящую силу народа.
Этот день - не только протест, это ответ на вопрос, кому принадлежит Грузия - одному человеку и его узкой группе или грузинскому народу?
Результат зависит от нашей многочисленности и смелости.
Именно поэтому решающим является участие в обеих датах - и 13 сентября, и 4 октября.
Давайте встанем вместе, смело и твердо, чтобы привлечь к ответу систему, которая борется против народа.
Спасибо и полная поддержка господину Паате Бурчуладзе - «проспекту Руставели» и Левану Хабеишвили за эту необходимую, своевременную инициативу.
4 октября встанем вместе и покажем режиму силу нашего единства!», - пишет Вашадзе.
