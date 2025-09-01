Парламент Грузии проведет лишь два пленарных заседания до выборов

На этой неделе парламент проведёт два пленарных заседания - 2 и 3 сентября, после чего возьмёт месячную паузу с точки зрения пленарных заседаний до выборов местного самоуправления.



В соответствии с законодательством, в течение месяца перед выборами пленарные заседания обычно не проводятся.



Кроме того, как заявил на заседании бюро председатель парламента Шалва Папуашвили, по текущим вопросам могут проводиться заседания комитетов.



«При необходимости пленарное заседание может быть проведено в любой момент, однако для того, чтобы коллеги имели возможность включиться в предвыборную кампанию, пленарные заседания в сентябре проводиться не будут», - сказал Шалва Папуашвили.



2 сентября парламент откроет осеннюю сессию.



Двухдневный график работы на текущую неделю таков: парламент рассмотрит заключение временной следственной комиссии, изберет руководителя СГБ, примет решение касательно признания депутатских полномочий членов партии «Гахария для Грузии», а также обсудит ряд текущих законопроектов.





