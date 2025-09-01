Прокуратура Грузии вызвала на опрос в качестве свидетелей руководителей отдельных неправительственных организаций

01.09.2025 18:49





Прокуратура Грузии вызвала на опрос в качестве свидетелей руководителей отдельных неправительственных организаций.



Как говорится в заявлении прокуратуры Грузии, дело касается ареста банковских счетов 12 юридических лиц - фондов и неправительственных организаций, чем было ограничено дальнейшее нецелевое использование средств.



«Как известно общественности, в прокуратуре Грузии ведется расследование по фактам саботажа, попытки саботажа при отягчающих обстоятельствах, содействия иностранной организации и организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности и мобилизации финансов для деятельности, направленной против конституционного строя Грузии и основ национальной безопасности.



В рамках расследования указанного уголовного дела, для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, и допроса в качестве свидетелей, в Генеральную прокуратуру Грузии вызваны руководители отдельных неправительственных организаций.



В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период 2024 года в планировании и организации насильственных акций протеста, проходивших перед зданием парламента Грузии и в различных локациях в масштабе страны, активное участие принимали как лидеры оппозиционных политических партий, так и представители отдельных фондов и неправительственных организаций. Данные обстоятельства и собранные по уголовному делу доказательства послужили основанием для наложения ареста на банковские счета 12 юридических лиц - фондов и НПО, что ограничило дальнейшее нецелевое использование денежных средств», - говорится в заявлении.





