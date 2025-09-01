|
|
|
Представитель Еврокомиссии: Могу подтвердить, что власти Грузии ответили вчера на письмо, отправленное Комиссией 14 июля
01.09.2025 18:56
«Могу подтвердить, что власти Грузии ответили вчера на письмо, отправленное Комиссией 14 июля», — заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
По его словам, сейчас Еврокомиссия оценит ответ Грузии.
«Комиссия ожидает, что власти Грузии предпримут конкретные шаги для решения всех вопросов, поднятых в рекомендациях Комиссии», — заявил Маркус Ламмерт.
Маркус Ламмерт не уточнил, что именно содержится в полученном от Грузии отчёте.
«Как вам известно, такая информация не публикуется», — заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
Для справки, в министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что Европейской комиссии в установленный срок — 31 августа — был передан отчет о выполнении рекомендаций комиссии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна