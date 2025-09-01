Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Представитель Еврокомиссии: Могу подтвердить, что власти Грузии ответили вчера на письмо, отправленное Комиссией 14 июля


01.09.2025   18:56


«Могу подтвердить, что власти Грузии ответили вчера на письмо, отправленное Комиссией 14 июля», — заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

По его словам, сейчас Еврокомиссия оценит ответ Грузии.

«Комиссия ожидает, что власти Грузии предпримут конкретные шаги для решения всех вопросов, поднятых в рекомендациях Комиссии», — заявил Маркус Ламмерт.

Маркус Ламмерт не уточнил, что именно содержится в полученном от Грузии отчёте.

«Как вам известно, такая информация не публикуется», — заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Для справки, в министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что Европейской комиссии в установленный срок — 31 августа — был передан отчет о выполнении рекомендаций комиссии.


