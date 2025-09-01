Представитель Еврокомиссии: Могу подтвердить, что власти Грузии ответили вчера на письмо, отправленное Комиссией 14 июля

01.09.2025 18:56





«Могу подтвердить, что власти Грузии ответили вчера на письмо, отправленное Комиссией 14 июля», — заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.



По его словам, сейчас Еврокомиссия оценит ответ Грузии.



«Комиссия ожидает, что власти Грузии предпримут конкретные шаги для решения всех вопросов, поднятых в рекомендациях Комиссии», — заявил Маркус Ламмерт.



Маркус Ламмерт не уточнил, что именно содержится в полученном от Грузии отчёте.



«Как вам известно, такая информация не публикуется», — заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.



Для справки, в министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что Европейской комиссии в установленный срок — 31 августа — был передан отчет о выполнении рекомендаций комиссии.





