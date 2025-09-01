Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Завтра будет оглашен приговор по делу Звиада Цецхладзе и еще 7 лиц


01.09.2025   19:39


Приговор по делу Звиада Цецхладзе и ещё 7 лиц, задержанных по обвинению в организации и участии в групповом насилии, будет оглашён 2 сентября.

Заседание в Тбилисском городском суде назначено на 12:00. Именно в это время должна огласить приговор судья Нино Мчедлишвили. 27 августа она удалилась на совещание.

Сторона обвинения ожидает обвинительного приговора. Прокуратура ожидает вынесения обвинительного приговора как обвиняемым в организации насилия, так и в участии.

Адвокаты же считают, что не представлено никаких доказательств вины задержанных.

Для справки, Василу Кадзелашвили, Вепхии Касрадзе и Звиаду Цецхладзе предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 225 УК Грузии, которая предусматривает организацию и руководство групповыми действиями. Данное деяние наказывается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.

Инсафу Алиеву, Торнике Гошадзе, Николозу Джавахишвили, Ираклию Миминошвили и Георгию Горгадзе предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 225 УК Грузии, которая предусматривает участие в групповом насилии. Данное деяние наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет.


