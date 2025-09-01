Георгий Гахария подтвердил получение вида на жительство в Германии

01.09.2025 20:27





Лидер партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария подтвердил получение вида на жительство в Германии, включающего право на работу. Об этом Георгий Гахария заявил в прямом эфире «ТВ Пирвели».



По словам Гахария, полученная им долгосрочная виза подразумевает право на работу в Европе в течение длительного времени, хотя под работой подразумевается партийная и экспертная деятельность, а не поиск работы.



На вопрос, является ли это убежищем, Гахария отметил, что это ни в коем случае не политическое убежище.



«Речь не идёт о политическом убежище. Они хотят создать из этого какой-то миф. Нет, это право на работу, эта работа также будет напрямую связана с Грузией, с её европейским будущим, и эта работа будет связана с экспертной деятельностью в направлении евроинтеграции и расширения ЕС, особенно в сторону Восточной Европы. Всё будет крутиться вокруг Грузии», — отметил Гахария.



На вопрос, верно ли, что это право на проживание с правом на работу, Гахария ответил утвердительно.



«Да, конечно. Что ж, если бы я хотел служить своей стране отсюда, в том числе, конечно, мне пришлось бы соблюдать все формальные юридические процедуры, позволяющие мне оставаться и работать в Европе в течение длительного времени. Что здесь необычного или удивительного? Я не понимаю, в чём вопрос. В любом случае, сегодня я подчёркиваю, что не собираюсь приезжать в Тбилиси в ближайшее время, и ничего удивительного здесь нет», — заявил Гахария.





