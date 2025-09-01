|
|
|
В МИД Грузии приняли новоназначенного посла Израиля
01.09.2025 20:39
В МИД Грузии состоялась встреча ознакомительного характера с новым послом Израиля в стране Валидом Абу Хайя.
Нового дипломата приняли заместители главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили и Лаша Дарсалия.
Стороны подчеркнули историческую, тесную дружбу между Грузией и Израилем и обсудили перспективы дальнейшего развития партнерских отношений между двумя странами.
МИД сообщает, что внимание было уделено большому потенциалу сотрудничества между странами в экономическом направлении.
«С удовлетворением было отмечено, что отношения между Грузией и Израилем динамично развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Кроме того, была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций
По итогам встреч заместители министров поздравили посла Израиля с назначением и пожелали ему успехов в его будущей деятельности», — читаем в заявлении.
Напомним, новый посол Израиля в Грузии был назначен в конце августа этого года. Он сменил на должности главы дипмиссии Израиля Хадас Мейцад, которая занимала ее с 2022 года.
«Назначенный посол Абу Хайя, израильтянин-друз, начинает свою миссию с непоколебимой готовностью к дальнейшему укреплению дружбы и партнерства между Израилем и Грузией», — писало тогда посольство Израиля в социальных сетях.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна