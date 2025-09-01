В МИД Грузии приняли новоназначенного посла Израиля

01.09.2025 20:39





В МИД Грузии состоялась встреча ознакомительного характера с новым послом Израиля в стране Валидом Абу Хайя.



Нового дипломата приняли заместители главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили и Лаша Дарсалия.



Стороны подчеркнули историческую, тесную дружбу между Грузией и Израилем и обсудили перспективы дальнейшего развития партнерских отношений между двумя странами.



МИД сообщает, что внимание было уделено большому потенциалу сотрудничества между странами в экономическом направлении.



«С удовлетворением было отмечено, что отношения между Грузией и Израилем динамично развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Кроме того, была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций



По итогам встреч заместители министров поздравили посла Израиля с назначением и пожелали ему успехов в его будущей деятельности», — читаем в заявлении.



Напомним, новый посол Израиля в Грузии был назначен в конце августа этого года. Он сменил на должности главы дипмиссии Израиля Хадас Мейцад, которая занимала ее с 2022 года.



«Назначенный посол Абу Хайя, израильтянин-друз, начинает свою миссию с непоколебимой готовностью к дальнейшему укреплению дружбы и партнерства между Израилем и Грузией», — писало тогда посольство Израиля в социальных сетях.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





