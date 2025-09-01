Каха Каладзе представил пропорциональный список в сакребуло Тбилиси

Мэр столицы представил пропорциональный список сакребуло Тбилиси.



Как отметил Каха Каладзе на состоявшейся сегодня презентации, успешная, деловая и опытная команда готова служить Тбилиси и тбилисцам.



«У нас впереди не один вызов, стоящий перед столицей. Для этого сакребуло должен быть укомплектован профессиональными, патриотичными и любящими город людьми, которые превратят голоса наших граждан в конкретные решения.



Думаю, все согласятся, что каждого из них отличают опыт, профессионализм и, что главное, ответственность перед этим городом. Успешная, деловая, опытная команда, представленная здесь сегодня, готова служить Тбилиси и тбилисцам», - отметил Каха Каладзе.



Выступая, мэр столицы поблагодарил население за доверие, оказываемое ему на протяжении лет.



Что касается списка партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», то он укомплектован так:



1.Шалва Сутиашвили



Тинатин Ниблошвили

Бека Давитулиани

Гурам Николашвили

Николоз Кахетелидзе

Нино Вардосанидзе

Автандил Цинцадзе

Константин Зарнадзе

Бека Одишария

Отар Чридрели

Георгий Хуродзе

Каха Берадзе

Леван Арвеладзе

Леван Абашидзе

Александр Мукатаридзе

Нодар Бокерия

Мариам Григолишвили

Лука Дзадзамия

Кетеван Чавчанидзе

Лали Коломикова.





