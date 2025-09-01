Кобахидзе: Мы хотим перезапустить стратегическое партнёрство между Грузией и США с чистого листа

«Я разделяю пафос письма президента Грузии от начала до конца, наш посыл известен всем, мы хотим перезапустить стратегическое партнёрство между Грузией и США с чистого листа, с конкретной дорожной картой», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, если «глубинное государство» не наберёт силу, ничто не сможет помешать возобновлению отношений между Грузией и США.



«Для нас, как для общества, пассивность, которую мы видим, вызывает удивление. Мы очень хотим, чтобы эта пассивность перешла в другой режим, в активный, и, соответственно, мы могли бы начать говорить о возобновлении стратегического партнёрства. Мы сохраняем надежду на пересмотр стратегического партнёрства. Если «глубинное государство» не наберёт силу, я думаю, ничто не сможет помешать перезагрузке отношений между Грузией и США», — заявил премьер-министр.





