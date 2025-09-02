|
Глава МИД Украины: убежден, вместе с Грузией внесем вклад в установление мира в регионе
02.09.2025 10:39
Глава МИД Украины Андрей Сибига в письме к главе МИД Грузии пишет, что Украина «ценит поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом полномасштабной вооруженной агрессии России».
Информацию распространяет МИД Грузии.
Сибига выразил благодарность Маке Бочоришвили за поздравление с Днем независимости Украины.
Глава МИД Украины отмечает, что Грузия и Украина могут внести свой вклад в установление мира в регионе.
«Убежден, что вместе мы сможем внести свой вклад в установление справедливого и устойчивого мира на благо Черноморского региона», — говорится в письме.
В письме также говорится о сотрудничестве в международных форматах.
«Я рассматриваю рамки ГУАМ (региональная Организация за демократию и экономическое развитие — ред.) как эффективный механизм нашего многостороннего регионального сотрудничества и с нетерпением жду следующего заседания Совета министров иностранных дел ГУАМ, которое состоится в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.
В конце письма Андрей Сибига желает министру иностранных дел Грузии успехов в ее профессиональной деятельности, а грузинскому народу — мира и процветания.
