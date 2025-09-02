Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Марта Кос: Не существует геополитических поблажек или коротких путей по вступлению в Евросоюз


02.09.2025   13:42


Сегодня мы обсуждаем, как можно продолжить работу по Молдове и Украине. С двумя странами, которые выполнили всё, что было необходимо. Они выполнили домашнее задание, - указанное заявление в Копенгагене, где проходит неформальный саммит министров по делам Европы стран-членов Евросоюза, верховный представитель Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос.

По её словам, возможно, Евросоюз уже в текущем году завершит с Украиной и Молдовой т. н. процесс скрининга.

«Возможно, Евросоюз уже в текущем году завершит с Украиной и Молдовой т. н. процесс скрининга по всем шести категориям. Важно отметить, что не существует геополитических поблажек или коротких путей по вступлению в Евросоюз, верховенство закона, демократия и права человека – хребет процесса вступления, именно поэтому мы приложим все усилия к тому, чтобы все страны-кандидаты удовлетворяли критериям, необходимым для вступления в Евросоюз», - отметила Кос.


