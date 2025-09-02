Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саломе Зурабишвили о приговоре Антону Чечину: Это не справедливость – Это жестокий акт политического террора


02.09.2025   14:08


Террор в Грузии: Антон Чечин приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за поддержку проевропейского движения в Грузии, - об это в социальной сети Х пишет 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По его оценке, это «жестокий акт политического режима со стороны режима, который решил подавить европейское будущее страны».

«Это не справедливость - это жестокий акт политического режима со стороны режима, который призван подавить европейское будущее страны», - пишет Зурабишвили.

Напомним, что сегодня Тбилисский городской суд приговорил гражданина РФ, обвиняемого в совершении наркопреступления, к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна