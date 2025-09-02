Саломе Зурабишвили о приговоре Антону Чечину: Это не справедливость – Это жестокий акт политического террора

Террор в Грузии: Антон Чечин приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за поддержку проевропейского движения в Грузии, - об это в социальной сети Х пишет 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Это не справедливость - это жестокий акт политического режима со стороны режима, который призван подавить европейское будущее страны», - пишет Зурабишвили.



Напомним, что сегодня Тбилисский городской суд приговорил гражданина РФ, обвиняемого в совершении наркопреступления, к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.





