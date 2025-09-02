|
Саломе Зурабишвили о приговоре Антону Чечину: Это не справедливость – Это жестокий акт политического террора
02.09.2025 14:08
Террор в Грузии: Антон Чечин приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за поддержку проевропейского движения в Грузии, - об это в социальной сети Х пишет 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По его оценке, это «жестокий акт политического режима со стороны режима, который решил подавить европейское будущее страны».
«Это не справедливость - это жестокий акт политического режима со стороны режима, который призван подавить европейское будущее страны», - пишет Зурабишвили.
Напомним, что сегодня Тбилисский городской суд приговорил гражданина РФ, обвиняемого в совершении наркопреступления, к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.
