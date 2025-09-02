Кобахидзе встретился с региональным президентом BP

02.09.2025 14:14





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с региональным президентом BP по Грузии, Азербайджану и Турции Гэри Джонсом.



На встрече обсуждалось многолетнее успешное сотрудничество между BP и Грузией. Было отмечено, что BP является одним из крупнейших инвесторов в стране и приносит значительную пользу Грузии, в том числе в создании рабочих мест и реализации инвестиционных программ в общественной сфере.



Обсуждалось значение проектов BP в Грузии, включая три крупных транзитных нефтяных и газовых магистрали, проходящие по территории страны, а также важность трубопровода Баку-Супса и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.



Также была подчеркнута роль проекта Южнокавказского трубопровода (SCP), который обеспечивает поставку природного газа с месторождения Шах-Дениз на рынки Азербайджана, Грузии и Турции.



На встрече был сделан акцент на благоприятную инвестиционную среду в Грузии, транзитную функцию страны, а также потенциал для дальнейшего развития партнёрства между BP и Грузией.



Во встрече также приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





