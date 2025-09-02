Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе встретился с региональным президентом BP


02.09.2025   14:14


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с региональным президентом BP по Грузии, Азербайджану и Турции Гэри Джонсом.

На встрече обсуждалось многолетнее успешное сотрудничество между BP и Грузией. Было отмечено, что BP является одним из крупнейших инвесторов в стране и приносит значительную пользу Грузии, в том числе в создании рабочих мест и реализации инвестиционных программ в общественной сфере.

Обсуждалось значение проектов BP в Грузии, включая три крупных транзитных нефтяных и газовых магистрали, проходящие по территории страны, а также важность трубопровода Баку-Супса и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Также была подчеркнута роль проекта Южнокавказского трубопровода (SCP), который обеспечивает поставку природного газа с месторождения Шах-Дениз на рынки Азербайджана, Грузии и Турции.

На встрече был сделан акцент на благоприятную инвестиционную среду в Грузии, транзитную функцию страны, а также потенциал для дальнейшего развития партнёрства между BP и Грузией.

Во встрече также приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна