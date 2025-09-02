Парламент признал 12 членов партии «Гахария - За Грузию» депутатами

Парламент признал прекращение депутатских полномочий у 12 членов партии «Гахария — За Грузию».



Заместителями Георгия Гахария и его 11 соратников стали Гела Абулдзе, Джемал Ананидзе, Кетеван Бакарадзе, Русудан Тевзадзе, Малахаз Тория, Шалва Кереселидзе, Саломе Кобаладзе, Гига Парулава, Вика Пилпани, Георгий Шарашидзе, Тамар Хведелиани и Софио Хоргуани.



Депутатские полномочия Георгия Гахария и 11 членов его партии – Теоны Акубардия, Анны Бучукури, Левана Гогичаишвили, Зазы Тавадзе, Беки Лилуашвили, Натии Мезвришвили, Бердии Сичинава, Кахабера Кемоклидзе, Роина Кочорашвили, Дмитрия Цкитишвили и Звиада Дзидзигури – были прекращены на заседании 2 июля.



В качестве причины досрочного прекращения депутатских полномочий членов партии Гахария «Грузинская мечта» указала систематические неявки на заседания парламента без уважительной причины.



Председатель парламента на вчерашнем заседании бюро сообщил, что партия Гахария обратилась в ЦИК, внесла определённые корректировки в список и указала 12 лиц, которые должны стать членами парламента.



Отметим, что Георгий Гахария назвал отказ от парламентских мандатов ошибкой и не исключил возможность вступления членов своей партии в парламент.







