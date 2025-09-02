В парламенте Грузии рассматривают заключение Временной следственной комиссии

02.09.2025 15:37





На пленарном заседании парламента Грузии рассматривают заключение Временной следственной комиссии. Как заявила при представлении заключения председатель комиссии Тея Цулукиани, документ состоит из 460 листов, и в нем говорится о том, что в период 2004-2012 гг. в результате уголовной политики «Национального движения», осуществляемой при нулевой толерантности, пытки и нечеловеческое отношение к заключенным были систематическими, системными, носили всеобщий характер.



«Перед каждым членом парламента лежит заключение на 460 листах по темам, которые мы определили для изучения, факты, фамилии, имена, даты и оценки. В рамках определенных для нее полномочий комиссия рассмотрела и дала оценку находящейся в ее распоряжении информации и в результате оценки и анализа установила, в период 2004-2012 гг. в результате уголовной политики «Национального движения», осуществляемой при нулевой толерантности, пытки и нечеловеческое отношение к задержанным, заключенным, обвиняемым и осужденным в структурах МВД и исправительной системы были систематическими, системными, носили всеобщий характер, и являлись действиями, внедренными и возведенными в ранг государственной политики, лицами, занимающими политические должности, в первую очередь, Михаилом Саакашвили. Указанные преступления были не просто превышением со стороны единиц, а хорошо организованным и основанном на соучастии террором, в котором принимали участие высокопоставленные лица разного ранга, что делало их насильственным режимом», - заявила Цулукиани.



Напомним, что заключение содержит в себе оценку деятельности режима, действовавшего в 2003–2012 гг., политических должностных лиц указанного режима, действующих и бывших политических лиц, объединенных в политические партии, с 2003 года по сегодняшний день.





