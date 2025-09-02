Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Лидер ЕНД: Гахария оказался супертрусом и поучает нас из Берлина


02.09.2025   15:43


«Я скажу вам, в чём на самом деле была ошибка, которую мы должны признать — ошибкой было признание этого троянского коня, прокси Иванишвили и проекта Иванишвили оппозицией», — заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.

По словам Бокучава, тот факт, что Гахария на самом деле оказался супертрусом и, спасаясь от ареста, сбежал в Берлин, откуда теперь поучает всех, подтверждает, что он всегда был проектом Иванишвили.

«Я скажу вам, в чём на самом деле заключалась ошибка, и мы должны быть в состоянии признать эту ошибку. Ошибкой было признание троянского коня, прокси Иванишвили и признание проекта Иванишвили оппозицией. Вот в чём была настоящая ошибка. Гахария был проектом Иванишвили, который якобы в своё время был суперсиловиком, а на самом деле оказался супертрусом и, спасаясь от ареста, сбежал в Берлин, откуда нас поучает — это подтверждает, что он всегда был проектом Иванишвили. Сейчас он просто торгуется с Иванишвили по поводу процентов в рамках российской спецоперации 4 октября. Дистанционно перепуганный Гахария из Берлина торгуется: если мне уступите определённый процент, я войду в парламент и легитимизирую ваш де-факто парламент», — заявила Тина Бокучава.


