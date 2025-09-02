Следственная комиссия: В 2004-2012 годах официальные лица умышленно нарушали фундаментальные права человека

«В рамках своих полномочий следственная комиссия проанализировала имеющиеся у неё документы и информацию и установила, что в период с 2004 по 2012 годы официальные представители государственных институтов, которые согласно принципам правового государства были обязаны обеспечивать защиту фундаментальных прав человека, включая право на жизнь, сами намеренно нарушали эти права, в результате чего погибли многочисленные, полностью невинные лица», — говорится в заключении временной следственной комиссии парламента, представленном председателем комиссии Теей Цулукиани.



Согласно заключению, с целью демонстрации власти, запугивания и подчинения, должностные лица политических уровней власти режима «Единого национального движения» и другие высокопоставленные чиновники незаконно лишали людей свободы, подвергали их пыткам, бесчеловечно обращались, насиловали и убивали.



«Почти по всем делам об убийствах и насилии, совершённых или организованных политическими должностными лицами и другими высокопоставленными чиновниками, режим «Единого национального движения» подделывал фактические обстоятельства и доказательства, распространял выгодную для себя версию событий и/или намеренно неправильно проводил расследование, из-за чего по некоторым делам до сих пор невозможно установить истину. По некоторым делам об убийствах режиму не удалось предоставить общественности желаемую версию событий благодаря активной позиции родителей погибших, членов семей, друзей и правозащитников.



Михаил Саакашвили и другие политические должностные лица режима неизменно покрывали преступников, обеспечивали их финансами и другими привилегиями и ставили в беззащитное положение родителей, супругов, детей и членов семей погибших.



Статистические данные Европейского суда по жалобам, направленным из Грузии, наглядно показывают состояние прав человека в Грузии в период правления «Единого национального движения»: с 1999 года по настоящее время нарушение прав установлено Европейским судом по 284 делам, из которых 80% (227 дел) касаются фактов, произошедших в период 2004–2012 годов. В рамках этих 227 дел чаще всего установлено нарушение режимом «Единого национального движения» статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения), статьи 5 (право на свободу и безопасность), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и защита собственности Европейской конвенции о правах человека.



По состоянию на 1 июля 2025 года, в связи с нарушением прав режимом «Единого национального движения», Европейский суд обязал государство Грузия выплатить истцам около двух миллионов евро в качестве компенсации материального и морального ущерба, а также возмещения расходов.



В настоящем заключении описывается, что в многочисленных случаях ужасных пыток и убийств режим «Единого национального движения» необоснованно обвинял жертв, придерживавшихся иного мнения, в «шпионаже», «агентуре в пользу России» и «измене родине», что до сих пор остаётся неизменной практикой представителей этой политической силы.



В некоторых случаях представители режима «Единого национального движения» выбирали жертву случайным образом, по так называемому принципу лотереи, чтобы удовлетворить свою жажду насилия над человеком.



Особо отмечается, что через несколько дней после завершения августовской войны 2008 года режим «Единого национального движения» инициировал волну арестов по абсурдным обвинениям и жестокую расправу над теми, кто непосредственно участвовал в боевых действиях и защищал Грузию, или над теми, кто был свидетелем военных и послевоенных событий и подвергал сомнению правильность решений режима в любой форме. Процесс жестоких расправ над такими людьми был осуществлён сразу после окончания августовской войны 2008 года. Каждое такое дело подробно изложено в объёмном заключении.



Анализируя имеющиеся факты, документы и информацию, следственная комиссия установила, что распространяемые Михаилом Саакашвили и режимом «Единого национального движения» в Грузии и за её пределами сведения о том, что якобы строительство прозрачных полицейских зданий и другие инновационные меры позволили обеспечить высокие стандарты защиты прав задержанных лиц, представляли собой лишь пропаганду и миф режима. Практически все описанные в настоящем заключении ужасающие убийства и случаи насилия связаны с политическими должностными лицами и высокопоставленными сотрудниками Министерства внутренних дел, которые при совершении преступлений действовали как самостоятельно, так и совместно с представителями Министерства обороны, пенитенциарной системы и/или прокуратуры», – говорится в заключении следственной комиссии.







