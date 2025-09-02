Депутатам «Грузинской мечты» приходится покидать здание парламента на фоне скандирования протестующих

«Рабы, убирайтесь в Россию», - на фоне такое скандирования депутатам «Грузинской мечты» приходится покидать здание парламента Грузии.



Участники акции опротестовывают заключение Временной следственной комиссии парламента Грузии по августовской войне 2008 года.



Изначально акция проходила за зданием парламента Грузии, после чего протестующие переместились к боковому входу в парламент на улице 9 апреля. В адрес депутатов, выходящих из здания, были слышны выкрики: «Рабы!», «Предатели Родины!».



Участники акции попытались перекрыть улицу, однако сотрудники полиции, мобилизованные на место, предотвратили указанную попытку.





