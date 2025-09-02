16 человек задержаны на акции протеста на проспекте Руставели

02.09.2025 17:47





В ходе акции протеста на проспекте Руставели сотрудниками правоохранительных органов в административном порядке было задержано 16 человек. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



Ведомство призывает участников акции прекратить попытки собрания на проезжей части.



«В связи с акцией протеста, на проспекте Руставели, с целью охраны общественного порядка, мобилизованы представители МВД Грузии.



Несмотря на неоднократные призывы со стороны сотрудников правоохранительных органов не создавать помехи для передвижения автотранспорта, участники акции не подчинились законному требованию полиции. Исходя из этого, сотрудниками правоохранительных органов в административном порядке было задержано 16 человек.



Призываем участников акции, прекратить попытки собрания на проезжей части и выражать свой протест в установленных законом рамках. Ни один из фактов правонарушения не останется без законного реагирования сотрудников полиции», - говорится в заявлении МВД.





