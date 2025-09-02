Бокучава: Страной овладела антигрузинская, антинациональная банда криминалов-предателей

02.09.2025 18:38





Как отец Теи Цулукиани выносил смертные приговоры гражданам Грузии в советское время, так сегодня и Тея Цулукиани хотела вынести смертный приговор грузинскому государству. Страной овладела антигрузинская, антинациональная банда криминалов-предателей, которая по поручению Путина пытается переписать новейшую историю, - указанное заявление на брифинге сделала председатель »Единого национального движения» Тина Бокучава.



Тина Бокучава призвала общество к объединению и отметила, что »едиными силами, протестом, непримиримостью и консолидацией хронике измены должен быть положен конец».



»Сегодня мы были в суде, ставшим рассадником несправедливости, где политический раб, называемый судьей, Тамар Мчедлишвили, вынесла приговор в отношении 8 молодых политзаключенных, а, параллельно, манкурты-предатели, захватившие здание грузинского парламента, в прямом эфире показывали Грузии хронику измены. В это время Тея Цулукиани выносила приговор ни одному, ни двум, ни трем лицам или какой-либо политической партии, чтобы она там себе не думала, а палач во втором поколении – Тея Цулукиани, выносила приговор грузинскому государству.



Грузия была оправдана в Гаагском международном уголовном суде, как и в Страсбургском европейском суде по правам человека, и этот оправдательный приговор не смог вынести Владимир Путин, именно по его заданию и была создана комиссия измены, которой руководила советский палач во втором поколении Тея Цулукиани.



Как отец Теи Цулукиани выносил смертные приговоры гражданам Грузии в советское время, так сегодня и Тея Цулукиани хотела вынести смертный приговор грузинскому государству.



Сегодня в очередной раз, очень ясно прояснилось, что страной овладела антигрузинская, антинациональная банда криминалов-предателей, которая по поручению Путина пытается переписать новейшую историю, переложить вину за войну на Грузию, национальных героев Грузии объявить антигероями, и в итоге довести Грузию до главной цели России – это тотальное уничтожение грузинского государства, порабощение Россией и территориальное расчленение.



Именно к этой измене готовится российский режим Иванишвили, мы же едиными силами должны положить конец этой хронике измены. »Единое национальное движение» стояло, стоит и будет стоять на страже грузинского государства, как в 2008 году, когда главнокомандующий страны Михаил Саакашвили не сдал её врагу, и сегодня »Единое национальное движение» не сдаст её врагу.



Мы должны объединиться, едиными силами, протестом, непримиримостью и консолидацией положить конец хронике измены, которую сегодня при объявлении заключения комиссии измены мы видели в здании грузинского парламента, который должен быть источником легитимации, которой он наделен народом, а сегодня превратившимся в бастион измены, откуда пытаются похоронить грузинское государство», - заявила Бокучава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





