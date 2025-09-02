Мэрия Тбилиси выделила 3,5 млн лари на празднование «Тбилисоба»

02.09.2025 18:48





Мэрия Тбилиси планирует потратить 3 439 500 лари (около $1, 273 млн) на «Тбилисоба-2025».



Госагентство уже одобрило упрощенную процедуру закупок.



День города, «Тбилисоба 2025» пройдет на территории вокруг площади Орбелиани и в парке Рике.



В этом году праздник города пройдет не в октябре, как обычно, а 20-21 сентября. Праздник перенесен на сентябрь из-за планируемых на 4 октября муниципальных выборов.





