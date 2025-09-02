Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мэрия Тбилиси выделила 3,5 млн лари на празднование «Тбилисоба»


02.09.2025   18:48


Мэрия Тбилиси планирует потратить 3 439 500 лари (около $1, 273 млн) на «Тбилисоба-2025».

Госагентство уже одобрило упрощенную процедуру закупок.

День города, «Тбилисоба 2025» пройдет на территории вокруг площади Орбелиани и в парке Рике.

В этом году праздник города пройдет не в октябре, как обычно, а 20-21 сентября. Праздник перенесен на сентябрь из-за планируемых на 4 октября муниципальных выборов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна