Саломе Зурабишвили: Где народный защитник?
02.09.2025 18:56
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили решила обратиться к Народному защитнику Левану Иоселиани:
"Где народный защитник?
Когда мы видим грубое, унизительное обращение и насилие в отношении наших граждан во время судов над политзаключенными, которое приобрело систематический характер.
Он молчит и бездействует
в связи с этим неприемлемым и возмутительным поведением приставов;
Он молчит и бездействует,
в отношении ограничения права общества быть непосредственным наблюдателем судебного процесса;
Он молчит и бездействует,
в то время как он обязан защищать права человека, взять на себя ответственность, возложенную мандатом, и иметь соответствующую и немедленную реакцию на подобные факты;
Он молчит и бездействует,
чем оправдывает насильственную среду и, помимо несправедливости, происходящей в залах суда, еще больше усиливает чувство незащищенности и несправедливости в обществе;
Призываю народного защитника действовать!
Действовать быстро, чтобы прекратить тяжелые и унизительные действия судебных приставов в отношении граждан".
*Ждем озабоченности от Народного защитника.
