Саломе Зурабишвили: Где народный защитник?


02.09.2025   18:56


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили решила обратиться к Народному защитнику Левану Иоселиани:

"Где народный защитник?
Когда мы видим грубое, унизительное обращение и насилие в отношении наших граждан во время судов над политзаключенными, которое приобрело систематический характер.
Он молчит и бездействует
в связи с этим неприемлемым и возмутительным поведением приставов;

Он молчит и бездействует,
в отношении ограничения права общества быть непосредственным наблюдателем судебного процесса;

Он молчит и бездействует,
в то время как он обязан защищать права человека, взять на себя ответственность, возложенную мандатом, и иметь соответствующую и немедленную реакцию на подобные факты;

Он молчит и бездействует,
чем оправдывает насильственную среду и, помимо несправедливости, происходящей в залах суда, еще больше усиливает чувство незащищенности и несправедливости в обществе;

Призываю народного защитника действовать!

Действовать быстро, чтобы прекратить тяжелые и унизительные действия судебных приставов в отношении граждан".

*Ждем озабоченности от Народного защитника.


