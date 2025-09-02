Саломе Зурабишвили: Где народный защитник?

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили решила обратиться к Народному защитнику Левану Иоселиани:



"Где народный защитник?

Когда мы видим грубое, унизительное обращение и насилие в отношении наших граждан во время судов над политзаключенными, которое приобрело систематический характер.

Он молчит и бездействует

в связи с этим неприемлемым и возмутительным поведением приставов;



Он молчит и бездействует,

в отношении ограничения права общества быть непосредственным наблюдателем судебного процесса;



Он молчит и бездействует,

в то время как он обязан защищать права человека, взять на себя ответственность, возложенную мандатом, и иметь соответствующую и немедленную реакцию на подобные факты;



Он молчит и бездействует,

чем оправдывает насильственную среду и, помимо несправедливости, происходящей в залах суда, еще больше усиливает чувство незащищенности и несправедливости в обществе;



Призываю народного защитника действовать!



Действовать быстро, чтобы прекратить тяжелые и унизительные действия судебных приставов в отношении граждан".



