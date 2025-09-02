Хазарадзе: Я хочу ободрить всех узников режима: несправедливость не продлится долго

«Я хочу ободрить всех узников режима: эта несправедливость не продлится долго», — написал в социальной сети лидер движения «Лело» Мамука Хазарадзе.



Как отметил Хазарадзе, от каждого потребуют ответ на свободном и справедливом суде.



«Сегодня суд Мурусидзе, слуги Бидзины вынес бесстыдный приговор моим товарищам, однопартийцам и пламенным грузинам Вепхии и Василу, а также несправедливо заключённым ребятам – Антону, Звиаду, Ираклию, Георгию, Торнике, Инсафу и Николозу.



Я не буду говорить о доказательствах дела, потому что их в этом деле нет. Оно сфабриковано и сфальсифицировано от начала до конца, как и все подобные дела, и эти люди говорят с нами от имени так называемой парламентской комиссии о преступлениях прежней власти, в то время как те же судьи и прокуроры и сегодня служат «мечте».



Хочу ободрить всех узников режима – эта несправедливость не продлится долго, и правда обязательно восторжествует!



От каждого потребуют ответ на свободном и справедливом суде. Желаю мужества и силы моим друзьям и товарищам. Боритесь до конца – за Грузию!» – написал Хазарадзе.





