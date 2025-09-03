Посол Германии: Грузия отдаляется от ЕС с начала 2024 года — это не то, чего хотим мы

Посол Германии в Грузии Петер Фишер в видеоролике для «Студенческого движения Университета Илии» (Илиауни — ред.) заявил, что ЕС предложил Грузии членство. Для этого, подчеркнул он, не надо отказываться от своей религии и традиций. Необходимо соблюдать верховенство закона, права и свободы человека, жить в демократическом обществе.



По словам дипломата, у грузинского народа есть возможность присоединиться к пространству мира, демократии и процветания, но «при нынешнем курсе грузинского правительства это будет невозможно» — с начала 2024 года, отметил он, Грузия отдаляется от ЕС.



«У Грузии и Германии, у Грузии и Евросоюза большие совместные планы. Европейский союз предложил Грузии членство. Это означает, что вас приглашают жить вместе в одной комнате. Европейский союз является основой нашей свободы, нашего мира и нашего процветания.



Я думаю, что каждый гражданин Грузии знает, что такое ЕС. В конце концов, так много людей посещают ЕС, посещают наши страны-члены. Многие живут в наших странах. Многие эмигрируют в наши страны. У нас давние исторические связи, и у грузин есть приглашение, я думаю, возможность присоединиться к этому пространству мира, демократии и процветания.



К сожалению, при нынешнем курсе грузинского правительства это будет невозможно. Очень многое находится под угрозой. Одна из них — право на въезд в ЕС без виз. Мы хотим, чтобы грузины приезжали к нам, когда захотят, в качестве желанных гостей и друзей», — заявил посол.



Немецкий дипломат подчеркнул, что ЕС — это мирный проект. Демократия, основные права человека, запрет дискриминации, верховенство закона — это, отметил он, базовые элементы.



«У нас 27 государств-членов. Мы чрезвычайно разнообразны. В Европейском союзе никто не должен отказываться от своей культуры, ценностей и традиций. Если подумать о жителях ЕС, то если мы возьмем кого-то с Мальты, Латвии, Дании или Болгарии, то у всех нас есть гражданство ЕС, но у всех разные традиции и происхождение.



Иногда молодые грузины спрашивают меня, должны ли мы отказаться от наших традиций, нашей религии, нашей национальной гордости? Нет, ни в малейшей степени. У каждой страны свои традиции. Своя религия.



<…> С начала 2024 года, я думаю, Грузия отдаляется от Европейского союза. Это не то, чего мы хотим. Мы хотим вашего членства. Мы хотим, чтобы у вас была либерализация визового режима. Мы хотим продолжать и углублять нашу дружбу, в этом суть Европы», — заявил Петер Фишер.



Источник: SOVA

